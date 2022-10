Riho Terras meenutab toredat seika oma pojaga: ta lahendas olukorra üsna nutikalt

Hendrik rääkis Kroonikale antud intervjuus, et Brigitte on ta vana kursaõde ja mees teadis, et päeva lõpuks on temaga koos kindlasti äge, olenemata, mis seal saama hakkab. „Ma ilmselgelt ei läinud sinna sellepärast, et meil kohe hakkaks midagi susisema. See oli huvitav väljakutse, mugavusstsoonist välja astumine, mis on inimesele kõige arendavam. See oli mu elu kõige ägedam kogemus, tõesti hästi kihvt,“ rääkis Hendrik saates osalemisest.