Seidi Voogre oma süstitud huultest: ütlen ausalt, et ma ei plaaninud oma huuli nii suureks teha

Seidilt uuriti, kas ta on oma huulte suurusega rahul ning Voogre tunnistas, et tegelikult tal polnud plaanis neid nii suureks teha.

„Ma ütlen ausalt, et ma ei plaaninud oma huuli nii suureks teha, aga kuna need lähevad ajaga niikuinii väiksemaks, siis let it be. Õhtul ja hommikul on nad veits suuremad, aga ma ei vaatagi ennast eriti peeglist, et mind isegi ei huvita nagu,“ tõdes Seidi.

Seidi rääkis veebruarikuus, et teda ilusüstide ajal kogetav valu ei häiri. Vastupidi. Talle isegi meeldib see.

Sky.ee saates „Pidžaamapidu Adaga“ tunnistas saatejuht toona, et nii tema kui Seidi jaoks on huulte täiendamine olnud nende jaoks viimased kaks aastat väga oluline. Ja nagu ikka on palju ka neid, kes mitte midagi ütlemise asemel arvavad, et see on nüüd nende koht kedagi kritiseerida. Nii läks ka Adaga, kes lasi huuli uuesti täiendada ja sai selle eest ka palju kriitikat.

„See on täiesti tavaline juba,“ sõnas Ada. „Ma arvan, et nad annavad hinnanguid, kuna nad on kadedad,“ lisas Ada ning Seidi oli selle väitega nõus.

Peale huulte lasi Seidi endal ka kaelajoont rohkem välja tuua, muidu, nagu ta ise arvas, siis olid pea ja kael ühelaiused. Uurides, kas see protseduur oli ka valus, sõnas Seidi: „Mul on ilusüstide ja tätoveerimistega see, et mulle meeldib see valu. Ma läheks huuli tegema uuesti, sest mulle meeldib see valu.“

Seidi tunnistas ka, et teda sotsiaalmeedias kritiseerijad ei kõiguta, kuid tema emale ei meeldi protseduurid, mida noor naine endaga teeb. „Talle meeldib naturaalne. Siis, kui mu ema ütles, et natuke suured on, siis [mõjutas], aga see läks ka ühest kõrvast sisse ja teisest välja,“ ütles Seidi.