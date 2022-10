VIDEO | Jüri Ratas tantsutrennis juhtunud õnnetusest: verd tuli kõvasti, suus oli haav

„Head sõbrad! Käes on laupäeva õhtu. Sageli küsitakse, et mis tantsusaate trennides huvitavat juhtub, et kas minnakse riidu või kukutakse. Ma mõtlesin, et ma räägin teile eelmise laupäeva hommikuse trenni loo, kui harjutasime treener Kristinaga pühapäevaõhtuseks tša-tša-tšaaks,“ alustas Ratas oma Facebookis avaldatud videopöördumist.