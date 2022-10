Suri ansambli Dead Kennedys trummar D.H. Peligro

Peligro, kelle täisnimi oli Darren Henley Peligro, suri reedel oma kodus Los Angeleses. Politsei sõnul suri trummar õnnetuse tagajärjel tekkinud peatrauma tõttu. Bänd sõnas, et Peligro matusega seonduv info saabub mõne päeva jooksul. „Palume, et austaksite perekonna privaatsust sel raskel ajal,“ seisis ansambli Instagrami postitatud teates.

Peligro sündis 9. juulil 1959. aastal ning liitus 1981. aastal ansambliga Dead Kennedys, kus ta asendas bändi algset trummarit Ted ehk Bruce Slesingeri. Peligro tegi oma debüüdi lühialbumil „In God We Trust“, mis anti välja 1981. aasta detsembris. Samuti on ta kaasa teinud albumitel „Plastic Surgery Disasters“, „Frankenchrist“ ja „Bedtime for Democrazy“.