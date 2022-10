Muuseumiruumist arhiivi: Madame Tussauds muuseum võttis räppar Kanye Westi vahakuju maha

Madame Tussauds' muuseumi töötajad võtsid Westi kuju väljapaneku seast maha ja viisid selle muuseumi arhiivi. Muuseumi esindaja sõnas, et nad võtavad avalikkust kuulda selles asjus, mida nad eeldavad muuseumis näha.

„Kanye kuju on viidud arhiivi. Iga kuju teenib oma koha Madame Tussauds Londoni muuseumis ning me kuulame oma külastajaid ning avalikkust selles osas, keda nad tahaksid muuseumisaalis näha,“ teatas muuseumi esindaja.

Kuju Westist pandi muuseumisse püsti 2015. aastal koos tema tollase abikaasa ja tõsielustaari Kim Kardashiani kujuga. Peale vahakujumuuseumi on mitmed ettevõtted ja organisatsioonid lõpetanud koostöö Kanyega.

Selle nädala teisipäeval teatas sporditarvete ettevõtte Adidas, et lõpetab koostöö muusikuga tema kommentaaride tõttu. Tema plaadifirma omanikfirma Universal Music teatas, et antisemitismil pole ühiskonnas kohta. Kanyest oli filmitud ja kokku monteeritud terve dokumentaalfilm, mis samuti kõrvale pandi.

Samuti on kõva põntsu saanud Westi finantsilised vahendid. Kui alguses oli Westi vara väärt 2 miljardit dollari, siis Forbesi hinnangul on see nüüd langenud 400 miljoni dollari piirini, vahendas BBC.