VIDEO | Tanja Mihhailova sõbranna Birgit Sarrapi väljalangemisest: muidugi on kurb!

„Muidugi on kurb!“ lausub Tanja Mihhailova selle peale, et tema sõbranna Birgit Sarrap pidi järgmisena saatest lahkuma. „Eks iga kord on kurb, kui keegi saatest välja kukub,“ lisab lauljanna, „Tõsi on, et Birgitit tunnen ma väga hästi, aga ta pole ainus inimene, keda ma siin hästi tean. Ka Juss, kes eelmises saates välja kukkus, on minu sõber.“