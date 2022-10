Eero Epneri sulest ilmub peagi Lembit Ulfsaki elulooraamat: selletaoline anne oligi kogu maailmas ainult temal

Epneri sõnul ei tulene Lembit Ulfsaki eluloo unikaalsus konkreetselt ühestki lavastusest, filmist ega süsteemist. „Ulfsaki eluloo ainukordsus tuleneb tema talendist. Sellest sõnastamatust, lõpuni tabamatust, täpsete kontuurideta talendist, millele kandja tarkus ja tagasihoidlikkus andsid õige kujuga voolusängi. See eripärane anne, Lembit Ulfsaki anne, milletaoline oligi kogu maailmas ainult temal, on põhjus, miks temaga tehti sedavõrd palju filme, miks teda paluti uuesti ja uuesti lavale – ja see on ka põhjus, miks temast kirjutada see raamat,“ sõnas Epner.