Briti kuningakoja ekspert: Harry kõmuline raamat saab olema kordades hullem, kui arvatakse

Kuningliku pere advokaadid kardavad, et Harry ei ole oma raamatus lugejatega läbini aus ning paisutab teatud teemad üle. Kõigest paar päeva tagasi avaldati, et teos hakkab kandma nime „Spare“. Daily Mail vihjab, et raamatul võib olla taoline pealkiri kuningakoja provotseerimiseks. Arvatakse, et sõna „Spare“ viitab fraasile, mida kasutatakse Williami ja Harry üle nalja visates – üht nimetatakse pärijaks ning teist asetäitjaks.

„Harry tunneb end põrununa, kuna on pärast kõiki neid aastaid endiselt kuningapere varuvariant ja viies ratas vankri all,“ arvab väljaande Majesty peatoimetaja Ingrid Seward. „Sellest ka pealkiri „Spare“.“

Väljaanne Svenskdam avaldab, et raamat saab olema toores ja vankumatult aus, samuti ka ülimalt kriitiline kõige ja kõigi suhtes. „Teos on kordades hullem, kui inimesed arvavad,“ kinnitab üks allikas. Eksperdid, kes on mõningaid peatükke juba lugenud, usuvad, et raamat võib lõpetada Harry ja Meghani suhte kuningliku perekonnaga.

„Ainus, mida kuningas Charles teha saab, on võtta oma lapselastelt Archielt ja Lilibetilt ära kuninglikud tiitlid ning teha sama ka Harry ja Meghaniga,“ sõnab kirjanik ja Briti kuningapere ekspert Tom Bower. „Ma ei kujuta ette, mida ta veel teha saab. Kui see on nii halb, nagu ma arvan, on Harry ja Meghan tõesti liiga kaugele läinud.“

Raamatu algne ilmumiskuupäev oli kavandatud jõuluajale, kuid kuninganna surma tõttu nihutati see jaanuarikuusse. Teos ilmub 10. jaanuaril paljudes erinevates keeltes. Lisaks trükitud raamatule ilmub ka audioraamatu versioon, mille prints Harry on ise peale lugenud. Arvatakse, et sisu jääb kuni avaldamiseni saladuseks.