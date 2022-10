KUULA | Villa-Rovin andis ansambliga Triple Macho esimese muusikavideo välja

Rovin kommenteeris, et tõsielusaates osalemine oli üks paljudest väljakutsetest, millele bändipoisid kollektiivselt käesoleval aastal vastu on astunud.



„Elu on kohutavalt põnev hetkel - olla selles rollis, kus leiad ennast reality-maastikult, ürituste korraldajana, juuratudengi ja lõppude lõpuks muusikaartistina, on elamusterohke ja kohati väga peadpööritav. Vähemalt on mul sõbrad, kes igas tegemises kaasa aitavad ja sunnivad ka ennast aina rohkem pingutama,“ kiitis Rovin kaasartiste Onu Heinot ja Bljätmanni, kellega koos ta aastatepikkuse kogemuse ja kulutatud unetundide vilju naudib.