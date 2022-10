VIDEO | Tantsusaate kohtunik Jüri Nael mustast hobusest: ma ei taha spekuleerida, ma tahan üllatust näha

Jüri rääkis intervjuus ka sellest, kes teda pühapäevases saates kõige enam üllatas. „Mind üllatas Ruslan oma tangoga - see oli nagu äravahetatud mees. Ma ei tea, mis ta selle nädala jooksul on teinud, aga kui ta hakkas tulema oma pika tangoga, siis see oli täiesti teine keha, kellel oli täiesti teine kontroll ja tunnetus. Kui sa võtad selle käsile, siis sa ikka teed selle ära,“ kiitis Nael Ruslan Trochynskyit tantsude eest.