FOTOD | Vanad sõbrad ja kolleegid koos: vaata, kes tulid Mihkel Raua uue raamatu esitlusele

„Minu uus raamat „Ühes väikses Eesti linnas“ on – nagu minu raamatud ikka – tugevalt autobiograafiline. Ma kirjutan muusikast, selle kuulamisest ja õppimisest, mõistmisest ning armastamisest varajasest lapsepõlvest kuni tänase päevani välja,“ rääkis Mihkel. „Kui „Musta pori näkku“ keskendus suuresti muusika saatel üles kasvamisele ning probleemidele, mida rock’n’roll elustiil ühele varateismelisele põhjustas, siis uus raamat teenib vaid ühte jumalat ning see on muusika ise – miks ja kuidas see meie kõigi elusid mõjutab, minu omast muidugi rääkimata.“