Anne Veski on pärast Ukraina sõja algust teatanud, et praegu ta Venemaal korraldatavate kontsertide kutseid vastu ei võta, kuid tundub, et lasnamäelaste seas on tema esinemine endiselt kuum kaup. Ühe sealse pubi reklaam on tekitanud vene Delfi lugejas vastakaid tundeid.