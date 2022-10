Nicola Peltz selgitas, miks ta ei kandnud oma pulmas Victoria Beckhami tehtud kleiti: saatuslikuks sai ajanappus

Peltz avaldas, kuidas ta sai teada sellest, et Victoria tema pulmakleiti ei tee. Nimelt oli tema ema Claudia saanud telefoni Victorialt, kus Beckham selgitas, et tema moeateljee ei saa kleiti õigeks ajaks valmis teha. Tõenäoliselt teavitas Victoria kurvast uudisest just Claudiat seepärast, et Nicola oli tol ajal hõivatud filmivõtetega. „Victorial oli sel ajal väga kiire ja paar päeva läksid mööda, kus ma ei kuulnud temast midagi. Ja kuna Victoria teadis, et ma olen võtteplatsil ja võib-olla ei tahtnud ta mind häirida, siis ta helistas mu emale ja ütles, et ta ei saa kleiti valmis teha,“ sõnas Peltz.

„Tõde on see, et ma väga tahtsin Victoria kleiti kanda ja ma arvasin, et see on nii ilus, et Brooklyni ema saab mulle kleidi teha. Ja ma olin nii elevil, et seda kanda, kuid lõpuks nii ei läinud. See on see, mis päriselt juhtus,“ pani Nicola kogu kleidisaaga tõe paika.