Matthew Perry oleks äärepealt „Sõprade“ kokkutulekufilmist kõrvale jäänud: näitleja hammastega juhtus õnnetus

Perry rääkis värskes intervjuus, et paar päeva enne filmimist oli ta käinud erakorralisel operatsioonil oma hammastega. Nimelt oli ta võtnud ampsu maapähklivõiga röstsaiast, kuid selle peale kukkusid ootamatult välja tema ülemised hambad. Perry pani hambad pisikese kotikese sisse ja läks nendega hambaarsti juurde. Arsti juures sujus kõik õnneks hästi, kuid Perryl võttis aega, et uute hammastega harjuda. Terve filmimise aja oli ta tundnud nagu tema suu justkui põleks, vahendas Daily Mail.

„Ma ei saanud kohale mitte tulla. Ma otsustasin, et ma lihtsalt lähen kohale ja annan endast parima,“ sõnas ta intervjuus Diane Sawyerile. Pärast seda, kui film eetrisse läks, hakkasid fännid aga muretsema Matthew tervise pärast. Näitleja tunnistas, et tema fännidele tundus nagu tal oleks filmimise ajal hääl ära olnud.

Fännidele tundus tollal, et Perry kõneles filmis väga segaselt. Pärast filmi linastumist selgitas üks olukorraga kursis olnud allikas, miks Matthew nii imelikult kõneles. „Matthew tuli filmimisele ja tema meeskonnaliikmed sõnasid, et ta oli käinud oma hambaga erakorralisel protseduuril sel päeval. See mõjutas tema heaolu. Ilmselgelt ei taha keegi filmida pärast protseduuri, aga nii läks,“ selgitas allikas ja lisas, et näitleja oli filmimise ajal valudes, vahendas Cosmopolitan tollal.