KROONIKA PODCAST | Kuidas kriitikutest ja õelatest arvamustest üle olla? Mihkel Raud jagab hüva nõu!

Täna oma uut raamatut „Ühes väikses Eesti linnas“ esitlenud Mihkel Raud kirjutas oma järjekordse teose mitmes erinevas linnas ja üllatavalt meeldib talle kirjutada ka lennukis, kuigi kirjanik on aastaid võidelnud lennuhirmuga. Raual läheb praegu hästi ja üks asi on viinud teiseni - nii hakkas ta tänu raamatule „Kus ma olen ja kuidas sina võib palju kaugemale jõuda“ tegema koolitusi, kus jagab nõu, kuidas kriitikast ja teiste inimeste arvamusest üle olla.

Mil moel on Mihkel Raual õnnestunud teiste arvamusest end mitte kõigutada lasta? Mis on kõige halvem ja kõige parem karjäärinõu, mida on muusikust kirjanikule antud? Millal näeb taaskord Epp Kärsinit koos Mihkel Rauaga seksijutte rääkimas? Kuidas on Mihkel oma hingerahu valvur, et tasakaalus püsida?