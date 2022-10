Põnev üllatus! Esimene Eesti Laulu poolfinalist on selgunud

Saates tehti Sissile Halloweeni teemalist näomaalingut samal ajal, kui lauljanna sai teada, et on pääsenud Eesti Laulu poolfinaali. Saate lõpuosas, kui Sissi näomaaling oli valmis saanud, sõnas saatejuht Marko Reikop, et neil on noorele lauljannale veel üks üllatus.

Seejärel paluti Sissil vaadata ekraanile, kust vaatas vastu Tomi Rahula. Sissi tajus kohe Rahulat nähes ära, mis üllatus tulemas on. „Ma arvan, et üllatus on juba teada,“ ütles ka Rahula saates. „Ma soovin sulle palju õnne, sa oled pääsenud Eesti Laulu poolfinaali,“ edastas Rahula oma õnnesoovid Sissile, kes oli rõõmsa teadande üle ülimalt rõõmus.

„Seda ma küll praegu tulemas ei näinud!“ tunnistas Sissi ja naeris samal ajal. „Süda paisub jälle, mulle ei mahu see siia ära. Ma tahaks hüpata ja tantsida praegu,“ sõnas lauljanna saates.

Sissi on varem Eesti Laulul kaks korda ja viimane kord jõudis ta superfinaali, kus ta jäi teiseks. „Seekord ma olen valmis võitma!“ sõnas ta. Oma laulu kohta sõnas ta, et see tuli otse südamest.

Järgmised Eesti Laulu edasipääsejad selguvad lähipäevade jooksul. Kokku pääseb poolfinaalidesse 20 artisti.