Meghan Markle oma laste tulevikust: oleksin rõõmus, kui nad näitlejaks tahaksid saada

Kui paljud kuulsused on tunnistanud, et nad ei julgustaks oma lapsi meelelahutuses karjääri tegemast, siis Sussexi hertsoginna on teisel seisukohal. Ta sõnas, et kui Archie ja Meghan peaksid samuti lavale või kaamera ette astuma, siis talle see meeldiks. „Kui sinust saab lapsevanem, siis sa tahad südamest, et sinu lapsed leiaksid tee nende asjade juurde, mis toovad neile rõõmu. Nad on meie lapsed ja nad on osa meie pärandist, traditsioonist ja perekonnast, millel on neile täiesti teised ootused,“ sõnas Markle.