ÜLEVAADE | Palju üllatusi ja üks Eurovisioni võitja! Vaata, kes on Eesti Laul 2023 esimesed poolfinalistid

Juba esmaspäeval avalikustati, et lauljatar Sissi on esimene Eesti Laul 2023 poolfinalist, kuid nii täna kui ka homme tehakse avalikuks ülejäänud artistid, kes saavad järgmise aasta alguses võistlustulle astuda. Tuleb välja, et Alika Milova loo taga on produtsent, kes tegi ka Hollandi paari aasta taguse võiduloo „Arcade“.