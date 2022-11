Kethi Uibomägi oma Instagrami pilte töödelda ei taha: näitan ennast päriselt!

Uibomägi rääkis oma postituses, kuidas talle sotsiaalmeedia fotod tunduvad. „See pidavat justkui aamen kirikus olema, suurem osa filterdab oma sotsiaalmeedia postitusi,“ sõnas Kethi. „Mul hakkas hea meel selle üle, et mina ei oska, ei taha, ei viitsi, aga kõige olulisem, ei taha enda fotosid töödelda. Ja tuleb välja, et olen ilmselt üks vähestest Instagrami postitajatest, kes näitab ennast päriselt!“ sõnas Uibomägi veel juurde.

Kethil on Instagramis hetkeseisuga 13 600 jälgijat ning Facebookis hoiab tema tegutsemisel silma peal 5000 inimest. Nendele kõigile tahabki telenägu rõhutada, et tema oma fotosid ei töötle. „Isegi mõtlesin kunagi, et miks minu sotsiaalmeedia „stiil“ ei ole nii vinge kui teistel? Et pole ühtset värvigammat ega tonaalsust. Miks ma pole igal pool perfektsem, kui ma päriselt olen?“ rääkis Kethi oma mõtetest.