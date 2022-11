„Ma olin pettunud!“ Villa-Diana räägib avameelselt tülist ühe kaasvõistlejaga

Nimelt läksid Diana ja Antonio, kes on Carmen Kassi õepojana juba lapsest saadik meedia tähelepanu all olnud, Türki jõudes elama ühte tuppa. Neist sai saate formaadi järgi paar, kuid juba paari päevaga oli selge, et Diana sooviks Antoniot rohkem kui noormees teda tahab. Õli valas tulle ka fakt, et Antonio oli Eestist lahkudes jätnud siia ühe pruudi, kellele ta Türgist helistas.