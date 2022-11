Shakira käitumine lõbustusatraktsiooni juures tekitas teistes külastajatest pahameelt: kõik olid nördinud

Üks pealtnägija rääkis väljaandele Socialite, et kui teised perekonnad pidid atraktsioonile pääsemiseks ootama pea poolteist tundi, siis Shakira ja tema seltskond võeti hoobilt vahele ilma järjekorras seismiseta. „Nad ajasid inimesed laiali ja siis tuli Shakira koos oma laste ja kahe turvamehega ning nad hiilisid sisse,“ sõnas pealtnägija.

„Hoolimata sellest, et inimesed kaeblesid, ei pilgutanud Shakira selle peale silmagi. Organisatsioon ütles, et nad lasevad sisse kõik, keda nad tahavad sisse lasta,“ lisas ta. „Suhtumine teistesse külastajatesse oli kohutav. Kõik olid nördinud, see oli väga nõme,“ sõnas ta.