Uus karjäär? Pärast „Eesti otsib superstaari“ pildilt kadunud lauljatar mängib värskes seriaalis

arja keskmes on Kaie, keda kehastab Eesti tuntud naisnäitleja Merle Palmiste, Elina rollis Juuli Lill ning Elina tütart Simonat mängib viimases Superstaari saates finaali jõudnud Wanda-Helene Ollep.

„Sari on Eesti lugudest, päris meie oma lugudest, kuid lugusid on stsenaristide poolt paremini jälgitavale kujule kirjutatud. Filmimine oli pöörane ja intensiivne, kuid eesti näitlejate professionaalsus võimaldas ka kõige keerukamaid võtteid. Olen neile osalemise eest ääretult tänulik. Sarjast on oodata nagu ütles Winston Churchill „verd, higi ja pisaraid!“, kuid mitte ainult, sest saab ka nalja,“ ütles sarja produtsent Arbo Tammiksaar.