MIHKEL RAUD 55 | Uuesti armunud juubilar neljandast abielust: elame, näeme – kolm abielu on ka juba päris palju

Mihkel Raud on heas hoos – kirjaniku ja muusiku elus on uus armastus ja äsja ilmus ta sulest taas müügiedu tõotav raamat. „Mul on olnud ka väga raskeid ja keerulisi perioode, aga laias laastus oleks mul oma elule praegu midagi ette heita küll väga keeruline,“ sõnab Mihkel.