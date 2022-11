Migose räppar Takeoff hukkus 28-aastasena tulistamises

TMZ andmetel leidis tulistamine aset öösel kell 2.30. Politsei teatas, et vigastada sai veel kaks inimest, kes viidi erasõidukitega haiglasse. Politsei sõnas, et keeglisaalis oli toimunud erapidu 40-50 külalisega, kui ühel hetkel algas tulistamine. Turvamehed, kes piirkonnas viibisid, ei näinud, kes relvast tulistas. Politsei sõnas, et ohvril oli haav peas või kaelas, vahendab BBC.