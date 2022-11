TELETOP | Häälesaade tuli esimest korda pühapäevase duelli võitjaks, „Kuldvillak“ jätkab üllatamist

Taaskord oli vaadatavuse tipus „Pealtnägija“, mida sel korral jälgis uuringu järgi 185 000 silmapaari. Teist kohta on säilitanud mälumäng „Kuldvillak“, mis on nädalaga kogunud 5000 vaatajat juurde ning sel nädalal oli seda vaatamas 161 000 silmapaari. Esikolmikusse mahtus ka „Aktuaalne kaamera“.

Pühapäevase prime time teleduelli võitis esimest korda „Ma näen su häält“, mis sel korral kogus 143 000 vaatajat. See tähendab seda, et nädalaga kogus saade juurde 14 000 silmapaari. Kohe selle järel on edetabelis „Tantsud tähtedega“, mida vaatas sel nädalal 135 000 vaatajat. See on 2000 inimest vähem kui üle-eelmisel nädalal.