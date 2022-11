Britney Spears rääkis taas oma isa eestkoste alt vabanemisest: pidin õppima oma elu uuesti elama

Lauljanna Britney Spears elas aastatel 2008–2021 oma isa Jamie Spearsi eestkoste all ning vabanes sellest viimaks eelmisel aastal. Britney ütles tollal, et vabaduse saamine oli tema jaoks parim päev. Nüüd on ta selgitanud, et eestkoste andis Spearsi perekonnale palju võimu ning alles nüüd, pärast pikki aastaid, saab ta omada oma enda raha.