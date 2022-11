Olukorraga kursis olev allikas sõnas, et printsess Olga nõustumine tõsielusaates osalema oli saate tegijate jaoks oluline asi ning kuningliku inimese saates osalemine toob endaga kindlasti kaasa kuninglikku hõngu. „Ta tegi kaasa kõiksugu erinevates teraapiates, mis hõlmasid seda, et mõned staarid pidid seal oma uriini jooma,“ rääkis allikas. Teraapia ajal hoidsid kuulsustel silma peal eksperdid ning läbi püüti katsetada võimalikult omapäraseid tervisetrende, vahendab The Sun.