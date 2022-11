FOTOD | Luisa Rõivas tähistas halloween'i koos Liis Lassiga: tuli kaugelt Singapurimaalt külla

„Igal aastal on tegelikult halloween meie peres väga olulisel kohal, sel aastal ei jõudnud end kahjuks halloween'i teemasse liialt kaevata, lihtsalt aega nappis. Aga õnneks tuli Liis kaugelt Singapurimaalt pühapäeval külla koos kõrvitsatega ja meisterdas koos Miina, Hermani ja Umaga uhked laternad,“ kirjutas Luisa Instagramis.

Taavi ja Luisa Rõivase peres sirgub kolm last: Miina Rihanna, Herman ja Uma Hermine.

Möödunud nädalal tuli avalikuks, et Luisa Rõivas liitus Reformierakonnaga. Ta kandideerib 5. märtsil toimuvatel riigikogu valimistel Jõgeva- ja Tartumaal.

„Olen tipp-poliitikat enam kui 15 aastat lähedalt näinud, sageli ka aktiivselt kaasa mõelnud. Viimastel aastatel olen pühendanud ennast lastele ja õpingutele, ent just keerulistel aegadel on oluline, et igaüks meie vabaduse hoidmisel ja tuleviku loomisel endast maksimumi annaks,“ sõnas Rõivas.