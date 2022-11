Ülemaailmne hittmuusikal „MAMMA MIA!“ toob Tallinnasse suurejoonelise etenduse

„MAMMA MIA!“ on Judy Craymeri geniaalne nägemus, kuidas jutustada läbi ABBA ajatute ja maagiliste laulude naljakas ja päikseline lugu emast, tütrest ja kolmest võimalikust isast. Muusikali tegevus toimub idüllilisel Kreeka saarel. „“MAMMA MIA!“ on tõeliselt südantsoojendav lugu ja mul on hea meel jagada rõõmu ABBA muusikast ja nii vanade fännide kui ka uue publikuga,“ ütles Judy Craymer.

„Septembris etendus Alexela Kontserdimaja laval Eesti publiku suureks heameeleks ka Andrew Lloyd Webberi rekordeid purustanud muusikal „CATS“,“ ütles Live Nation Eesti peapromootor Eva Palm. „On hea meel tõdeda, et Eestisse jõuab aina rohkem ja rohkem maailmatasemel legendaarseid, erakordselt kõrgetasemelisi etendusi, mis kohaliku kultuurielu rikastavad.“

„Etendusega „CATS“ müüsime välja kaheksa etendust. Loodame, et „MAMMA MIA!“-ga kordub sama ning ABBA aegumatu muusika aitab kevade esimesel nädalal tuua igapäevaellu natuke rohkem rõõmu ja kevadist värskust,“ loodab Palm.

West Endist alguse saanud etendus „MAMMA MIA!“ on tänaseks võtnud globaalse fenomeni mõõtmed. Praeguseks on seda näinud üle 65 miljoni inimese 50 lavastuses ja 16 erinevas keeles. 2011. aastal sai sellest esimene lääne muusikal, mida Hiina Rahvavabariigis mandariini keeles lavastati. „MAMMA MIA!“ muusikal on Broadway ajaloo kaheksas pikim sõu – seal mängiti seda rekordilised 14 aastat. Samanimeline film jõudis kinodesse 2008. aastal ning sellest sai kiirelt kõigi aegade suurim kassahitt muusikalide žanris. Kümme aastat hiljem jõudis kinoekraanidele järg „MAMMA MIA! Siit me tuleme taas“ ja sellest sai oma kategoorias taas aegade edukaim teos.