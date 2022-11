Pier Paolo Pasolini retrospektiiv Sõpruses ja Elektriteatris

„Kinokunst on minu plahvatuslik armastus reaalsuse vastu“ „Il cinema è un’esplosione del mio amore per la realtà.“

5. novembril MEDEIA (1969) - Pasolini versioon klassikalisest „Medeia“ loost on visuaalselt lummav transs. Otsekui eksperimendina on autor siin proovinud kogu lugu edasi anda pea ilma sõnadeta. Eriti tundub talle meeldivat Medeia barbaarse ühiskonna kontrollimatu ja metsik energia. Peaosalist mängib tuntud Kreeka päritolu ooperidiiva Maria Callas.

6. novembril DEKAMERON (1971) - Seitsmekümnendate algus tõi Pasolini jaoks kaasa täieliku suunamuutuse. Ta lavastas kolm kirjandusklassikal põhinevat kergekoelist linateost, mis said koondnimetuseks „elu triloogia“. „Dekameron“ on neist esimene, aluseks Giovanni Boccaccio erootiliste lühijuttude kogumik. Pasolini jaoks on see film otsekui katse pöörduda tagasi süütusse noorusaega.