Tuleb välja, et mõni kuninglik kolimine läheb palju valulikumalt kui teised. Prints Harry ja tema värske abikaasa Meghan kolisid 2019. aasta aprillis pärast kuudepikkust ulatuslikku renoveerimist Windsori kinnistul asuvasse Frogmore Cottage'isse.

Kümne magamistoaga maja kinkis Sussexi hertsogile ja hertsoginnale pulmakingiks kuninganna Elizabeth II. Võiks arvata, et suur maja ja miljoneid naelasid väärt renoveerimistööd on teinud Frogmore'ist nende unistuste kodu. Kuid tuleb välja, et Harryl ja Meghanil olid hoopis suurejoonelisemad plaanid.