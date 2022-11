Kas arvad ära? Avaldati esimene foto „Tantsud tähtedega“ musta hobuse kohta

On juba teada, et tegemist on meessoost isikuga, kes on abielus. Täna avalikustati ka lisainfona, et tegu on inspireeriva ja tööka inimesega, kelle karjäär ja saavutused on ületanud riigipiire. Tegu on ka füüsiliselt väga võimeka osalejaga ning mis veel olulisem – tema süda on õige koha peal ning ta viisakas ja muhe maneer sulatab igaühe südame.