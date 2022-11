FOTO | Mehed lähevad aastatega... punaseks? Michael Douglas rabas fänne ootamatu stiilimuutusega

Douglast nähti Pariisis koos abikaasa Catherine Zeta Jonesiga ning filmistaari hallid ja sätitud juuksed on vahetunud punakate lokkide vastu. Fännid loodavad sotsiaalmeedias, et Douglas teatab varsti, et soengumuutuse taga on mõni uus filmiroll, kuid hetkel pole ühtegi teavet selle kohta. Kardetakse, et mees ongi vaatamata kõrgele eale otsustanud oma stiili muuta.