KUULA JA VAATA | Mihkel Raud andis välja uue versiooni ansambli Generator M loost „Käed“

„Iga muusiku elus on vähemalt üks hetk, mil ta aru sai, et temast just muusik peab saama. Minu jaoks saabus see hetk 1982. aastal, kui Hendrik Sal-Salleri kooliansambel Generator M Eesti Televisiooni saates „Kaks takti ette“ esines,“ avab Mihkel loo tagamaid. „Nad mängisid laulu nimega „Käed“ ja see on mind terve edasise elu kummitanud. Seetõttu tundus õige just tollele omaaegsele punklaulule raamatu ilmumise tuules uus elu anda.“