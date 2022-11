Me oleme siin Viimsi Artiumis, kus toimuvad sel aastal Eesti Laulu poolfinaalid. Kui palju ERRi poolt siis eelarvet maha võeti?

Seda vastust teavad need, kes eelarvet koostavad, aga pigem ei võetud ära. Kui sa küsid eelarve kohta, siis pole siin kunagi priiskamise koht olnud. See on ikkagi pigem kokkuhoiu koht. Täpseid numbreid ma ei oskagi sulle vastata, kui sa nii küsid.