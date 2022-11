Muusik Drake'i avameelne ülestunnistus: vaatan iga päev kõige paremat pornot

Drake sõnas Sternile antud intervjuus, et on porno osas avameelne ja võib sellest rääkida. Seepeale uuris Stern, mis tüüpi pornot Drake vaatab. „Vaatan kõige paremat pornot pidevalt, iga päev. Nagu tõesti, need on minu jaoks tõelised maailma superstaarid,“ ütles Drake naerdes.

Veel uuris Stern seda, kas muusik näeb end kunagi abiellumas. „Ma olen kindel, et võiksin seda teha küll. Lõpuks, kui kõik on tehtud ning sõltuvust tööst, edust ja edasiliikumisest on läbi, siis tunnen, et me kõik vajame midagi tõelist. Loodetavasti pole siis liiga hilja,“ avaldas Drake ja lisas, et praegu semmib ta korraga mitme naisega.

„Praegu on mul saanud harjumuseks, et ma käin kohtamas nelja või viie naisega korraga, kes kokku moodustavad ühe naise,“ paljastas muusik. „Mulle meeldib iga tüdruku juures kaks asja,“ selgitas Drake, miks talle ühest naisest ei piisa. „Mulle meeldib, mis tööd see tüdruk teeb,“ lisas ta juurde. „Loodetavasti ma leian kellegi,“ sõnas muusik.

Drake avaldas ka vajaduse, mida tal on vaja täita, et kellegagi tõsises suhtes olla. „Kõige olulisem on see, et ma pean saama inspiratsiooni,“ ütles ta.

Varasemast suhtest pornotähe Sophie Brussaux'iga on muusikul poeg Adonis, kes on 5-aastane.