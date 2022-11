Uus raamat paljastab: Charlesi ja Diana vahel olid niivõrd tulised tülid, et vägivald paistis vältimatu

Prints Harry raamat pole ainus, mis lähiajal kuninglikku perekonda raputab. Ilmsiks on tulnud killukesi Christopher Anderseni novembris ilmuvast raamatust kuningas Charles III kohta. Väidetavalt oli tollal printsi tiitlit kandnud Charles öelnud sarkastiliselt oma abikaasa Dianale, et võib gei olla. Samuti olid paari vahel niivõrd tulised tülid olnud, et vägivald nende vahel paistis lausa vältimatu.