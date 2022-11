„Vallalise kaunitari“ osaleja Ahti Brigittet endale naiseks ei tahtnud: selle võimaluse jätsin enda jaoks kohe hästi väikseks

Ahti selgitas intervjuus, kuidas ta oma neljale lapsele saates osalemisest rääkis. „Ütlesin lastele, et lähen filmivõtetele, mitte „Vallalise kaunitari“ saatesse. Kui saade välja hakkas tulema, siis nad said aga aru. Üks kaksikutest küsis minult lõpuks: „Kas Brigitte on meie uus ema?““ meenutab Ahti muiates.

„Vallaline kaunitar“ on TV3 selle sügise telesaade, kus meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt kohtub 11 mehega, et endale nende seast armastatu leida. Igas saates langeb välja üks noormees ning võitjal on õigus Hundile abieluettepanek teha. Saade on TV3 eetris igal reedel kell 20.