Sellel laupäeval esineb Tallinna pop-up peopaigas Vatican legendaarne elektroonilise muusika produtsent ja DJ Todd Terry

. Tema hitid „Keep On Jumpin“,“Something Going On“ ja remix Everything But The Girl loost „Missing“ on jätnud kustumatu jälje tantsumuusika austajate südameisse. Todd Terry on ka hetke maailma kuumima tantsuloo autor, tema koostöö Riva Starriga „This is The Sound“ on hetkel elektoonilise muusika olulisema ja suurima muusikapoe Beatport edetabeli esikohal. Endiselt aktiivselt tuuritav ning maailma parimaid klubisid ja suurimaid festivale külastav DJ on kõrgelt hinnatud ja oodatud külaline kõikjal üle maailma.