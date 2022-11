PÖFF kuulutas välja kava ja avas piletimüügi: linastub hulk Oscarile kandideerima hakkavaid filme!

Pileteid kõigile PÖFFi seanssidele saab osta festivali koduleheküljelt ja Piletilevist, samuti festivali piletikeskustest, mis on avatud Tallinna Solarise keskuses ja Apollo kinos Coca-Cola Plaza ning Tartu Kvartali keskuses. Põhiprogrammi piletihind on kaheksa, sooduspileti hind seitse eurot. Müügil on ka 12-, 25- ja 40-piletiline Hundipass, Metseeni pass ning eraldi ka Just Filmi ja KinoFFi pass.