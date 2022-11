Võimas! Apteeker Melchior võitis USA filmifestivalil 2 olulist auhinda

Screamfest on Põhja-Ameerika suurim ja kõige pikema ajalooga õudusfilmide festival, mille fookuses on õudusfilmid, põnevusfilmid ja ulmefilmid kogu maailmast. Festival on pühendatud intrigeerivate filmide toetamisele, loovate jutuvestjate avastamisele ja originaalsete lugude otsimisele. Tegemist on ühe Ameerika suurema žanrifilmide festivaliga, mille linastused toimuvad LA südames kuulsuste alleel asuvas prestiižses Hollywoodi Hiina teatris. Tänavusel festivalil anti välja 15 auhinda eri kategooriates.

Montaažirežissöör Marion Koppel lausus, et ta on žanrifilmide suur austaja ning seda enam on rõõm, et „Apteeker Melchior“ just Screamfesti publikule ja žüriile sedavõrd korda läks. „Ma olen tänulik selle võimaluse eest, et sain veeta terve aasta keskaegses Tallinnas „Apteeker Melchiori“ triloogiat monteerides ja jagan seda auhinda kõigiga, kes sellesse montaažiprotsessi on nõu ja jõuga panustasid.“