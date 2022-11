Suured summad ja vaimustunud publik! Suvelavastusi „Minul on vari“ ja „ADA. Rääkimata lugu“ tabas meeletu edu

Omaaegsele näitlejale Ada Lundverile kummarduse teinud suvelavastus „ADA. Rääkimata lugu“ ning suvelavastus „Minul on vari“, mis keskendus kunagise lapstähe Toomas Uibo ja tema isa Väino elule, osutusid suvel nii menukateks, et neid mängitakse ka järgmisel suvel. Piletimüügitulu võib sellistel etendustel ulatuda isegi poole miljoni ja miljoni euro vahele, kuid ka kulud on suured.