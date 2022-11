SELGUS MAJAS! „Tantsud tähtedega“ must hobune on armastatud Eesti jalgpallistaar

Alates eelmise nädala pühapäevast, kui teatati, et saatega „Tantsud tähtedega“ liitub must hobune, on spekuleeritud palju, kes võiks uus osaleja olla. Ühena võimalikest variantidest on pakutud armastatud Eesti vutistaari, kes erinevate vihjete järgi peaks tantsusaatesse väga hästi sobima. Reedel, 4. novembri õhtul sai tema osalus ka ametliku kinnituse.