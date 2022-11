„KAS TUNNED MIND?“ | Alika Milova reageerib rahva küsimustele: mul olid külmavärinad, ma nutsin ja karjusin

„See on väga huvitav küsimus! Ajakirjanikud tavaliselt ei esita selliseid küsimusi,“ oli Milova ühe inimese poolt esitatud küsimusest väga elevil.

Saate lõpus ootas Milovat üllatus. „Seda ma küll ei oodanud! See on väga huvitav, miks te just teda valisite,“ oli Alika üllatusest vaimustuses.