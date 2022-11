Tööstress tapab? Saa õigel ajal aru, et vajad puhkust

Stress ja läbipõlemine annavad endast märku veidrate asjadega, mida nende seisunditega ei seostaks. Näiteks kas teadsite, et ootamatu hamba- ja lõualuuvalu ning peavalugi võib anda märku kogunevast stressist? Ka see, kui tekivad ootamatult seedeprobleemid ja kõhus keerab, võib olla märk lähenevast läbipõlemisest. Samuti viitab samadele põhjustele see, kui naisel muutub menstruatsioon ebaregulaarseks. Kõik need võivad olla stressisümptomid.

Kas magad palju või mitte üldse?

Ühelt poolt ei lase muremõtted ja ärevus magada, peas keerlevad kõiksugused ideed, taagad ja nii edasi. Vaatad lakke ja püüad uinuda, kuid tund tunni järel aeg lihtsalt möödub. Teiselt poolt võib stressile viidata ka see, kui ainult tahaks magada ja voodis olla. Kui esimese puhul on tegemist ärevusega, siis teiselt poolt juba depressiooni või vähemalt selle algega. Mõlema puhul on vaja kohe reageerida.

Unega on seotud ka unenäod ja stressile viitavad nende veidrused. Enamik inimesi ei mäleta oma unenägusid, sest stressivaba une korral ei ole peas teemasid, millega ööselgi vaja tegeleda. Aga stressis aju maadleb infoga, mis eelmisel päeval toimus, ja annab sellest tegevusest meile teada veidrate unenägudega. Kui hakkate nägema unes sea seljas lendavat Ringo Stari, kes mängib kajakakaelal Beethoveni 2. sümfooniat, on aeg juhe seinast tõmmata!

Kaalutõus ja huvilangus

Uuringud on näidanud, et 2/3 stressis inimesi hakkab selle tõttu rohkem sööma ja ülejäänud söövad hoopis vähem. Igal juhul on tagajärg kaalumuutus, mis enamasti tähendab ikkagi selle kasvu. Stressihormoon glükokortikoid reguleerib meie isusid ja selle meie vereringest kadumine võtab tunde aega. See ongi tihti põhjus, miks me ka õhtuti liiga palju ja rikkalikult sööme. Pange seda ka enda puhul tähele!