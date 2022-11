KROONIKA PODCAST | Tanel Veenre tee unistuste täitumiseni peitub erilises motos, mis võib aidata ka sind

„Minimaalset hetkemõnudesse panustamine oli minu jaoks pikalt välistatud. Teadsin, et tasub panustada sinna, mis on füüsiliselt jääv. Ma ei ole saanud midagi päranduseks. Kogusin kild killu haaval korteri ostuks raha, siis tapeedi jaoks raha...Samas olen täna õppinud sellest suhtumisest lahti laskma, sest ma ei taha näha asju koos hinnasiltidega,“ räägib oma eluviisist üks Eesti edukamaid ehtekunstnikke Tanel Veenre. Lisaks ehetele on Taneli portfellis ka siidist tuunikad ja kimonod, portselanist nõud, tapeedid ja äsja rahvusvahelise projektina välja tulnud koostöö Boltiga. Nimelt tegi Tanel maha kantud Bolti tõuksidest ehteid.

Kuidas on Tanelil kõik erinevad projektid sedavõrd hästi õnnestunud? Millest on Tanel oma hetkemõnude nimel loobunud, et olla täna seal, kus ta on? Milline lapsevanem on Tanel koos abikaasa Aldo Järvsooga oma kaksikutele lastele? Miks tunneb Tanel end vahel süüdi, kui näeb, et sedavõrd paljud naised armastavad tema loomingut? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.