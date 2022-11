Kuigi jõuludeni on veel pea kaks kuud aega, on juba kindel, et prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle jõuludeks Ameerikast Ühendkuningriiki ei lenda. Väidetavalt on nende ja ülejäänud kuningliku perekonna suhted muutunud ülimalt halvaks Harry peagi ilmuma memuaariraamatu tõttu.