VIDEO | Hõbelusika galal taimetoidumenüüga külalisi üllatanud Hele-Mai Alamaa ja Maru Metspalu: taimselt saab väga hästi hakkama

Hõbelusika galal üllatasid Alamaa ja Metspalu oma taimetoidumenüüga külalisi. Nende sõnul on taimetoit tõeline konkurent tippkokkade välja pandud lihaga menüüle, mis galal saadaval oli. „Loomulikult, absoluutselt! Meil oli nii palju tekstuure, maitseid, värve sellel toidul. Muidugi me konkureerime,“ sõnas Maru Metspalu Kroonikale antud intervjuus.

Kellele annaksid Alamaa ja Metspalu aga ise Hõbelusika auhinna? „Mina annaksin Tõnis Saarele. Ta on kuidagi mind inspireerinud, ta tundub mulle väga huvitav,“ kiitis Alamaa Saart, kes oli galal pakutud lihaga menüü autor. „Mulle meeldiks anda ülesanne nendele kokkadele, kes suudavad lihaga väga palju toredaid asju teha, teha oma toit taimselt. Ma tahaksin seda tulemust näha. Ma arvan, et nende võimed ja oskused on piisavalt head selleks, et ka taimedega toime tulla, sest see on palju keerulisem, kui lihtsalt lihale pipart ja soola panna,“ ütles Metspalu.