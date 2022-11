Mihkel Raud pole 32 aastat alkoholi tarbinud: kui jooksin praegu klaasi veini, oleksin kaks aastat tsüklis

Selle kohta, et leidub inimesi, kes on nädalavahetuse või isegi terve kuu vines, aga suudavad siis pool aastat karskust pidada, ei oska Mihkel kommenteerida. „Mina olen maksimalist ja ikkagi alkohoolik. Minul sellist varianti kahjuks ei ole. Tõesti kahjuks, sest mulle meeldis õlut juua ja kerge vine on ju tore. Aga ma ei ole saanud seda endale lubada juba aastast 1990. Ausalt öeldes ei tunne ma praegu enam puudust ka. Kainelt elada on täiesti võimalik,“ sõnab Raud.