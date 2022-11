Kiire meelemuutus: Kim Kardashian pani müüki maja, mille alles pool aastat tagasi soetas

Kardashian ostis selle aasta esimeses pooles endale Lõuna-Californias asuva maja 6,3 miljoni dollari eest. Maja ehitati 1970ndatel ja paikneb Kimi Hidden Hillsis asuva kodu läheduses. Tõsielustaar on otsustanud maja müüki panna aga pisut krõbedama hinna eest, kui ta ise kevadel selle eest välja käis - Kim soovib maja eest saada 7 miljonit dollarit, vahendab People.

Majas, mis laiub pea 400 ruutmeetril, on neli magamistuba ja viis vannituba. Majas on kaks kaminat - üks paikneb kõige suuremas magamistoas ja teine lugemisnurgakeses. Samuti on majas baar. Garaaži mahub kolm autot, kuid suur parkimisplats mahutab rohkem sõidukeid. Maja juurde kuulub ka tall.